供應商釀罷工恐礙波音空巴增產

若Spirit AeroSystems陷入長期停工，料對飛機製造的產業鏈造成連鎖負面效應。

歐美兩大飛機製造商波音及空中巴士的主要供應商Spirit AeroSystems料於今日開始罷工，旗下位於美國堪薩斯州威奇托市（Wichita）的工廠已在周四關閉。據報該廠主要為波音最暢銷的737 MAX系列製造整個機身，以及為大多數飛機製造前機身，並為空巴製造A220的指示塔（Pylon），一旦陷入長期停工，料對飛機製造的產業鏈造成連鎖負面效應，不利波音及空巴的增產計劃。

波音向外媒表示，會繼續關注事態發展；空巴則沒有針對供應商停產一事表態，惟稱有和供應商進行了定期評估，以減輕潛在的生產風險。

空巴加快天津新總裝線建設 另方面，波音與空巴積極拓展中國與印度兩大客戶。空巴行政總裁福里和發改委主任鄭柵潔周四在巴黎簽署深化合作的意向書。據內地發改委公告，空巴與中國將共同推動天津新總裝線加快建設，又指支持內地航空企業根據商業需要與空巴開展洽商，推動空巴與內地航企雙贏發展。

此外，外媒引述美國白宮發表的聲明指，波音將投資一億美元用於在印度的基礎設施和飛行員培訓項目。此前，印度航空與波音簽署200多架噴射機的訂單。