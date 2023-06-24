國泰料半年賺錢 逆市揚

受營運數據理想帶動，國泰股價昨逆市上漲，全日收升1.46%，報8.31元，為5個月高位。單計5月，集團的收入乘客千米數按年升16.64倍，乘客運載率亦增24.7個百分點至85.1%，以可用座位千米數計算的運力也增11.52倍；首5個月累計，載客人次較去年同期增32.81倍，運力升17.86倍，收入乘客千米數則狂飆30.62倍。

集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月客運業務表現持續理想，並陸續提升運力，增加更多航班前往美國、南亞及日本等受歡迎的目的地。她指，儘管客運需求於復活節假期高峰後短暫放緩，但在5月底佛誕的長周末假期再次回升，尤以出行日本及泰國最為活躍，經香港樞紐轉機往返內地的需求亦見殷切。

看好夏季客運高峰需求 對夏季客運高峰期的需求保持樂觀，料留學生在學期結束後返港將增加客運量。因此，在重建航線網絡上，集團將於今年12月16日至明年2月29日期間，恢復每周三班往返新西蘭基督城的季節性航班。

貨運方面，5月運載量按年增幅與4月相若，主因去年同期受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大降。

上月貨物收入噸千米數按年增73.4%，惟運載率仍然下跌14.2個百分點至61.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力，則按年增113.6%；首5個月累計，載貨量較去年同期增28.2%，運力亦升154.6%，而貨物收入噸千米數也升1.07倍。

集團認為，5月貨運量大致平穩，並進一步解釋高科技及新推出消費產品因庫存量高企，導致貨運量持續遜於預期。然而，電子商貿表現相對活躍，而運送飛機引擎的特別方案需求，亦因更多客運服務恢復而增加。

貨運料下季尾顯著回升 面對傳統上較淡靜的夏季貨運需求，集團預期第三季尾才顯著回升。由於整體貨運供過於求，市場競爭料更激烈。國泰在重建廣體客機網絡的同時，亦會繼續捕捉貨運商機及靈活調整貨機運力，故將分配更多貨機運力予北美的多倫多和邁阿密貨運航點。

另邊廂，內媒數據顯示，今年端午節內地民航執行客運航班量已逾萬架次，滙豐研究報告亦指，雖然內地國際航班恢復仍慢熱，但對國際航線積累需求有信心，料內地出境需求將在夏季高峰期加速。該行暫下調3大中資航空股的目標價均逾一成，但維持「買入」評級。

國泰航空5月營運數據摘要