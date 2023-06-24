花旗估內地今年千款遊戲獲批

內地針對科網行業的監管似乎有所放寬，就連屢遭官媒抨擊的遊戲產業也迎來更多版號審批。投行花旗的研究報告指出，上半年累計549款遊戲獲批，其中包括522款國產遊戲及27款進口遊戲，並已超出去年共512款遊戲總數量。假設全年保持相同走勢，料今年約1,000至1,100款網遊可獲批版號，並有機會增加一至兩個進口遊戲批次，令進口遊戲總數達到約100款。

另外，一些在月底推出的新遊戲預先註冊數目反應甚佳，或意味遊戲產業迎來良好勢頭的開端。

內地官媒近期亦不斷放風「唱好」科技企業，一改以往立場。根據官媒的評論文章，內地要「加強產學研資深度結合，讓科技成果及時產業化，發揮金融對科技創新和產業進步支持作用，從而把科技創新、產業進步和金融發展有機結合起來」。

該文章又指，科創企業在新上市企業中的佔比已超過七成。「接下來，要堅守科創板、創業板、北交所的差異化特色化定位，探索建立覆蓋股票、債券、私募股權的全方位全周期產品體系，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合」。