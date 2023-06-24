人幣一日連失3關 年內貶逾4%

內地端午假期尚未結束，周五率先復市的離岸人民幣匯價卻跌勢未止，更一次過跌穿7.2、7.21及7.22兌每美元的關口，續創去年11月底後的近7個月新低。即使內地官媒近日強調要理性看待人民幣匯率波動，但美國最新表態引導中美息差擴闊的情況將維持更長時間的預期升溫，令人民幣匯率進一步受壓。

由於端午節假期關係，內地A股及在岸人民幣市場連休兩日市，昨日離岸人民幣隨外圍市況下行，曾低見7.2281兌每美元，為逾半年內首次。若以此低位計，一周累挫逾1%。今年以來，離岸人民幣兌美元匯率更貶值4.3%。

寶龍子企傳一年分期還債 官媒發文指，美匯指數走強、內地經濟恢復不及預期、外匯供求關係共同作用下，人民幣兌美元匯率下行，惟強調內地經濟增長的長期趨勢向好，對人民幣匯率有強而有力支撐，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。同時，市場憧憬在岸人民幣市場下周一復市時，中國人民銀行或會減緩人民幣跌勢，包括大幅壓抑由官方開出的人民幣中間價。

內房資金壓力難緩解，一二手樓擬鬥快劈價沽貨。河南省鄭州市住房保障和房地產管理局公布5月房地產市場銷售情況，上月商品住宅銷售合共1.22萬套，銷售面積143.88萬方米，按月大增39.5%；惟每方米銷售均價僅10,258元，按月急降17.6%。