港銀鬥加定存息吸客 大行3個月期達5厘
半年結效應帶動的港元需求有減退迹象，昨日港元拆息全線下跌，回落至5厘水平。隔夜拆息跌幅最大，跌逾13點子，報5.0175厘，一連3個交易日累計跌逾42點子，跌至低於美元利率水平。不過，港銀繼續「銀彈」攻勢吸金，調升定期存款息率，龍頭滙豐推出特選大戶優惠，當中3個月定存息高達5厘，為目前全港同期定存息中最高。
與樓按相關的一個月拆息，以及兩個月拆息均報5.05661厘，均跌逾兩點子，連跌兩日；一年期拆息結束6日升勢，跌約4點子，報5.109厘。至於港匯於7.83水平上落，較早時報7.8303。
滙豐大戶優惠50萬入場
港銀上調定存息搶存款，滙豐予特選大戶的3個月、6個月及12個月定存息分別達5厘、4.97厘及4.91厘，入場門檻50萬元，以此計，3個月收息6,164.38元。
另一大行中銀香港(02388)最新將12個月定存利率上調至4厘，而6個月、3個月和一個月的定存息也分別升至4.1厘、4.1厘和3.8厘，起存額為50萬元，3個月袋5,054.79元利息。此外，集友銀行上調3個月定存年利率至4厘，惟僅限新資金，100萬元起跳。
至於低門檻的選擇方面，東亞銀行(00023)一萬元起存，3個月定期息4.05厘，而新客戶存兩萬元則享4.15厘息，分別收息99.86元及102.33元。信銀國際及招商永隆起存金額亦為一萬元，3個月息口分別為4.05厘及4.15厘。
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