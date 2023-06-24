港銀鬥加定存息吸客 大行3個月期達5厘

半年結效應帶動的港元需求有減退迹象，昨日港元拆息全線下跌，回落至5厘水平。隔夜拆息跌幅最大，跌逾13點子，報5.0175厘，一連3個交易日累計跌逾42點子，跌至低於美元利率水平。不過，港銀繼續「銀彈」攻勢吸金，調升定期存款息率，龍頭滙豐推出特選大戶優惠，當中3個月定存息高達5厘，為目前全港同期定存息中最高。

與樓按相關的一個月拆息，以及兩個月拆息均報5.05661厘，均跌逾兩點子，連跌兩日；一年期拆息結束6日升勢，跌約4點子，報5.109厘。至於港匯於7.83水平上落，較早時報7.8303。

滙豐大戶優惠50萬入場 港銀上調定存息搶存款，滙豐予特選大戶的3個月、6個月及12個月定存息分別達5厘、4.97厘及4.91厘，入場門檻50萬元，以此計，3個月收息6,164.38元。