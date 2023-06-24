積金月內漲3% 歐美日基金升勢帶動

港股在「六絕月」先升後回，惟日股、歐股、美股多個外圍股市仍保持升勢，帶挈強積金（MPF）結束連續兩個月跌浪。晨星（亞洲）數據顯示，截至本月20日，6月MPF升3.36%，以今年3月MPF總資產值逾1.1萬億元及約469萬名MPF成員計，人均賺7,938元；累計上半年折合回報有4.31%，意味每位打工仔進帳10,183元。

港股累計仍蝕 日股飆17% 按各大MPF基金組別劃分，6月以港股表現最為標青，期內勁升8.02%，惟首6個月計仍蝕1.74%；緊隨其後是中國及大中華股票，升7.1%，半年計升幅則有0.12%。

值得留意的是，獲「股神」巴菲特積極增持的日股遠遠跑贏全球主要股市，同時令日本股票基金升足3個月，6月再升5.85%，單計上半年升幅更達17.18%，冠絕一眾強積金。

此外，美國股票及歐洲股票表現一樣旗鼓相當，前者月內升4.81%，後者則升3.1%，兩者首6個月升幅分別達15.28%及12.67%。

上古國際集團董事梁彥穎認為，最近歐美日股市做好主因科技股及人工智能（AI）股走勢凌厲，市場認為AI能輔助某些公司在傳統行業市場搶奪客戶，造就整個產業更「吃香」。

專家籲7月投資宜保守 他又認為，歐美日經濟衰退機會應該不大，雖則美國下月或重新加息，惟加息周期很大機會接近尾聲，所以建議打工仔可將錢泊入上述股市，且繼續看好歐美日股的升浪。

至於中港股市，他指「中美貿易戰一日未完，中港經濟不會大好，就算內地不停推出刺激經濟方案，但數據亦未見改善迹象，所以7月都係要保守啲」。

強積金研究機構「積金評級」報告則指，預期MPF的6月平均回報約4.26%，上半年累計投資回報約4.56%。計入預計投資回報及6月份供款後，估算MPF總資產約1.113萬億元，相當於平均帳戶結餘約23.7萬元。

本港強積金分類表現