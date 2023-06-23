英意外重手加息半厘 明言再收緊幣策

英倫銀行出乎市場預期宣布大幅加息0.5厘至5厘，是連續第13次加息，創2008年9月以來最高水平。該央行以7對2的投票結果通過是次加息決定，預計第二季經濟增長持平，與5月預期一致，又指通脹持久，需進一步收緊貨幣政策，並料今年通脹率將顯著下降。

受加息幅度超預期影響，英國富時100指數周四早段跌幅擴至1.1%。英國日前公布5月通脹維持於8.7%，高於預期；核心通脹更升至7.1%，也超預期，創逾31年新高，為是次大幅加息埋下伏筆。

土耳其瑞士挪威齊升息 土耳其央行昨亦宣布大幅加息6.5厘，將基準利率提高至15厘，是2021年3月以來首次加息。政策聲明指，將在必要時以漸進方式進一步加強貨幣緊縮，直至通脹前景顯著改善。

此外，瑞士央行將基準利率上調0.25厘至1.75厘，是去年啟動加息周期後，連續第5次加息。挪威央行亦將指標利率上調0.5厘至3.75厘。

美國上周首次申領失業救濟人數26.4萬人，高於市場預期的25.9萬人及前值26.2萬人；截至前周持續申領失業救濟人數為175.9萬人，低於市場預期的178.5萬人及前值的177.5萬人。5月成屋銷售意外按月回升0.2%至430萬套，市場預期跌0.7%至425萬套，前值為跌3.4%。

道指曾跌116 比特幣揚4% 美股早段反覆，道指曾跌116點，報33,835點；標指跌13點，報4,351點；以科技股為主的納指升75點，報13,577點。

美國聯儲局主席鮑威爾周三出席國會聽證會罕見表態支持比特幣和穩定幣，指穩定幣是一種貨幣形式，該局對其進行一定程度的監管；又承認加密貨幣行業具有一定的持久力，並確認不考慮創建央行數碼貨幣（CBDC）。受消息刺激，比特幣曾升逾4%，突破每枚30,000美元，為4月下旬以來首次。