歐美乾旱 小麥期貨單周飆9％

近季厄爾尼諾現象重返初期所引起炎熱乾燥天氣，威脅亞洲各地的糧食生產，包括印度和泰國的糖；巴西的甘蔗；印尼、馬來西亞和泰國的棕櫚油和稻米，以至越南的咖啡產量。

未來幾個月有特定商品值得留意，例如糖價在2015至2016年因厄爾尼諾現象而大漲，現時糖價再升。稻米亦是關注對象，畢竟是不少地區的主要糧食，作為主要食品，價格上揚足以推升通脹。

值得留意，近期歐美兩地天氣乾旱，威脅農作物收成，上周五芝加哥期貨交易所3大農產品─玉米、小麥及大豆的期貨全面上升，單周升幅分別達5.9%、9.2%及5.7%。

咖啡豆價迭創新高 其他商品方面，洲際交易所（ICE）粗糖7月期貨昨企在每磅25至26美仙水平。在巴西的羅布斯塔咖啡豆，產量料降5%。世界第二大羅布斯塔咖啡豆出口國印尼預計產量減少20%下，倫敦羅布斯塔咖啡豆9月期貨升至每噸逾2,700美元水平，迭創新高。此外，柳橙汁期貨反彈至56年來最高紀錄。

外媒引述加納可可營銷公司稱，西非的可可豆產量可能會在下季因惡劣天氣下降多達8%，因最大出口國科特迪瓦的收成令人失望，可可價格飆升至7年來最高。

標普全球大宗商品分析亦指，可可豆市場價格升幅顯著，今個產季（即每年10月至翌年9月）更連續第二年失收，料影響持續至明年下半年。受可可豆價格影響，朱古力價格未來料被推高，去年朱古力價格大升近一成半，加上糖價、能源及利率成本亦告上揚，預期相關終端食品價格未來會更昂貴。