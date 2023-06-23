地緣緊張 糧價恐再漲

俄轟西方無兌現承諾 或退出黑海糧協 俄烏戰爭爆發已近16個月，對全球糧食的威脅尚未完全解除。最新俄羅斯總統普京揚言，正考慮退出黑海糧食協議，以作為回應西方欺騙俄羅斯之舉，一旦成真，勢令全球糧價再度翻波。禍不單行的是，今年以來的氣候變化導致多種農作物收成大減，價格飆升，糧食作為主要商品價格走勢或大幅波動，勢令各地央行更難控制通脹，加息周期亦更難捉摸，為金融市場增添重大不明朗因素。

無將俄農產品推向世界 普京本月表示，該國正在考慮退出黑海糧食協議，因為「西方欺騙了俄羅斯，沒有履行任何將俄羅斯農產品推向世界市場的承諾」。事情的背景是去年2月俄烏爆發衝突後，兩國作為全球主要糧食供應大國，是全球小麥、大麥、玉米、菜籽、菜籽油、葵花籽和葵花籽油市場的主要供應地，一旦供應受阻，勢必影響全球供應。

去年7月，在聯合國和土耳其的斡旋下，俄烏雙方達成黑海糧食協議，允許由黑海「海上人道主義走廊」，從烏克蘭的3個主要港口，向世界各地出口穀物等農產品。

聯合國同時還與俄國單獨簽署了一份諒解備忘錄，承諾將促成俄羅斯的糧食不受阻礙地重返全球市場。當時俄羅斯的具體要求包括俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）重新接入環球銀行金融電訊系統（SWIFT），恢復向俄羅斯供應農業機械和零組件，取消對保險和再保險的限制。其他要求包括恢復讓俄羅斯將氨氣輸送到烏克蘭的主要黑海港口，以及解除對涉及食品和化肥出口的俄羅斯公司資產和帳戶封鎖。

上述協議簽署接近一周年，如今普京聲言，作為協議的一部分，乃西方向俄國承諾「向外國市場開放糧食供應」，包括解除俄羅斯在去年全面入侵烏克蘭後實施的部分制裁，直言「在聯合國的監督下，西方人必須遵守許多不同條件，但卻甚麼都沒做，故我們（俄國）現正考慮退出這項糧食交易」，更指俄國過去「為了友好國家的利益」，延長了穀物倡議，但西方國家並未讓任何糧食流向非洲國家。

協議下月到期 市場關注 如是者，除非俄羅斯同意延長，否則黑海糧食協議將於7月17日到期，此前各方能否達成新的共識，延續相關協議，頓成全球市場焦點。

除了地緣政治因素之外，極端天氣因素亦正威脅着主要糧食供應，部分農產品價格期貨已開始異動。