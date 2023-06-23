英國明年大選年 樓市勢添亂

英國兩大按揭公司Nationwide和Halifax指出，5月樓價出現按年跌幅，為2012年來首次。無獨有偶，英國財政部旗下的公開預算責任辦公室和國際信貸評級機構穆迪俱預測，英國樓價未來兩年好大機會跌一成，穆迪更指，若跌幅加劇，將觸發當地出現漫長的經濟衰退。另須提防明年英國進入大選年，市場可能會更混亂。

穆迪指，若英國樓價跌約21%，將對經濟構成更廣泛影響，料英國下半年開始陷入經濟衰退，歷時可達6季；失業率料在明年底觸及6%，惟幸仍低於2018年全球金融海嘯時的水平。

低息按揭到期 業主大鑊 英國的地產代理公司Eastbounder分析員葉不落對本報表示，疫情期間英國人「盲搶樓」，「大家都在家工作，導致人人都去買間較大的房屋，可以有工作空間之餘，亦享有花園，而且遠離倫敦，所以倫敦以外的樓價升勢特別強勁。現在樓價其實依然高過疫情爆發之前。」

葉坦言，英國樓市目前最大的風險是加息。雖然加息周期已進行了一年，但樓價只是微跌，原因是靠未完約的按揭產品「托住」。目前平均5年按揭貸款利率為5.67厘，很多買家仍用較低按息供樓，未完全感受到加息的痛苦，隨着這些按揭合約到期，「未來一年可見真章。」

專家：入市收租得不償失 他又指，當中又以買樓放租業主因為息口和稅務政策對他們愈來愈不利，「買樓收租分分鐘要輸錢。」

另外是政治問題，英國首相辛偉誠希望保守黨有更多時間爭取選民支持，擬將國會大選投票日訂於2024年秋季，按目前民調是工黨領先，「代表地產霸權的保守黨會落台。」一旦政府變天，將為市況增添不穩定。

更甚者是英國金融市場出現「官方未動、民間先行」的情況。例如在6月上旬，坊間已預計英倫銀行在昨日議息會議中會再加息，令不少有資金需求的人或公司加緊借貸，以鎖定較低利率，包括滙豐等大型銀行或按揭供應商便在6月上旬先加按息，這種情況在香港甚為罕見。