澳洲料激進加息助市況降溫

澳洲樓價在今年3月結束長達10個月的跌浪後反覆回升，5月樓價復甦步伐更進一步加快。CoreLogic的全國房屋價值指數在5月上漲1.2%，是連續第3個月上漲，促使澳洲央行在5月及6月的議息會議，接連出乎市場預期宣布各加息0.25厘，最新利率已升至4.1厘，為2012年4月之後最高水平，更揚言不排除會進一步加息，以令通脹可於合理時間內回到目標水平。

央行警惕通脹高企 該央行提到，雖然通脹已經見頂回落，但7%水平仍然過高；又指利率和生活成本壓力上升，令家庭支出大幅放緩，對通脹預期持續高企令物價和工資大幅上升的風險保持警惕，而雖然勞動市場有所緩和，但仍非常緊張。

針對澳洲樓市問題，主要是供應不足，住宅租金高企，人口卻增加，令本地用家多了轉租為買，加上外來移民需求上揚，皆激化樓價升勢。在所有首府城市中，阿德萊德和珀斯5月樓價已攀升至新高，今年以來分別累升2.6%及3.1%。

不過，業界預期，利率持續上升，有助為澳洲樓市降溫，惟若市場供需緊張的格局未變，估計明年初澳洲樓價會超越去年3月的高峰。