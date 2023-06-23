內地13大城放盤飆25% 易掀起恐慌式減價

內地自去年7月爆出爛尾樓風波至今接近一年，全國處處仍可見樓市泡沫要爆破的痕迹，不但更多內地上市的房企掀起退市潮，債台高築的房企延期還債，變相衝擊內銀以至地方政府，甚至引發二手樓市放盤量激增。中央財經領導小組辦公室前副主任尹艷林認為，樓市低迷引發連串問題，加大「灰犀牛」（緩慢出現、可預測但被忽視的威脅）演變為「黑天鵝」（極為罕見且影響非常重大的事件）的風險。

成交周期明顯拉長 據上海易居房地產研究院統計數據，6月初13個重點城市二手住宅放盤量為199萬套，比今年初159萬套增逾25%，反映二手樓出售意願強，但交投遇阻，導致供過於求、愈賣愈多的現象。與年初放盤規模相比，6月上海、武漢和西安的增速最大，分別為82%、72%和40%。同時，13城的成交周期亦明顯拉長，由今年首季的10個月，增加至第二季迄今的15個月，意味着二手樓出售難度驟然加大，易產生恐慌式降價。

該報告又指，二手樓貨源激增下，加上低價求售的話，將拖累一些新樓盤項目的認購速度。因此後續對二手樓的刺激，不應簡單停留在短期政策鬆綁的視角，而要從中長期盤活二手樓交投及可持續發展進行。