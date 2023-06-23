南韓首爾住宅交投高位冧70%

事緣依賴進出口貿易產業的南韓經濟受壓，加上基準利率累積上升3.5厘，令房貸利率飆升到7至8厘，樓市有大冧迹象，首爾樓價已較高位暴跌25%，部分社區住宅更大跌30至40%，跌幅創歷史新高，成交量更急挫逾七成，交投如「冰封」！

央行促控制金融風險

上周初李在紀念南韓央行成立73周年的演講詞中表示，該行當前化解樓市風險的能力或較為有限，因更多的貸款和資產已轉移到不受央行監管的非銀行金融機構。從中長期來看，要與相關機構合作，找到平穩降低家庭債務槓桿的方式，以免金融失衡現象再度積聚，尤其這些替代機構的存款佔比已超過銀行的現象，且高度關聯。