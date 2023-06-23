越南逾千項目停工 隨時爛尾

近幾年越南經濟蓬勃發展，大量外資湧入，當地樓市一度炒風熾熱。惟隨着經濟降溫，樓市形勢急轉直下，樓價自去年中以來已開始調整。

房地產業債務問題嚴峻 房地產數據提供商世邦魏理仕的報告顯示，今年第一季越南胡志明市的住宅成交量按年下降27%至960個，更有當地傳媒報道，投資物業的價值已由高位急挫一半。

為了促銷樓盤，當地部分地產商提供利率優惠，例如豁免15個月住宅貸款利息，業主更有機會獲得7至8個百分點的利率折扣等。

事實上，越南樓市泡沫瀕臨爆破，圍繞當地房地產企業的債務問題已經醞釀多時。越南評級機構VIS的數據顯示，今年最後3個季度將會有252萬億越南盾（約107億美元）的公司債券到期贖回，其中113萬億越南盾面臨違約風險，而超過80%受到風險影響的債務正正就是來自房地產行業。

外媒更引述越南房地產協會指，當地63個省市平均每個省市有20個地產開發項目已暫時停工，相當於涉及逾千二個項目，而單是河內約有400個項目已被停工，胡志明市停建數量亦超過300個。當地傳媒亦指，今年首5個月有逾8.8萬家企業停業，大部分正是房地產相關企業，由於大量資源已被凍結，暫難評估事件會持續多久。

為了避免樓市崩潰拖冧經濟，越南首都河內於3月頒布了一項法令，允許陷入困境的公司用股票和財產贖回債券，還制訂了一項120萬億越南盾的信貸計劃，並擴大低息融資。

越南樓價指數