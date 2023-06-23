香港政府辣招窒礙復甦 銀主盤驟增響警號

根據瑞銀公布的2022年《全球房地產泡沫指數》報告，香港的房地產泡沫指數為1.71，雖然全球排名由2021年第3降至第5位，但「泡沫」程度繼續位列亞洲第一。即使香港樓價去年已有所調整，但未脫離泡沫風險區，且買樓難度不減反增，樓價與收入比率（即買樓需要投入多少年工作收入）由20年增至24年。

不過，在香港緊跟內地的防疫政策取向，加上地緣政治風險引發移民潮及走資潮，去年香港經濟探底，樓價亦率先展開調整。

二手樓價指數回軟 今年初兩地通關，首季香港樓價反彈，惟次季又再回軟，近期新盤銷情放緩、二手劈價成交不絕，地產代理的二手樓價指數近3周已下跌逾1%，一旦確認6月轉跌，大概預示整個下半年樓市情況未許樂觀。奈何政府對於市場有關撤銷辣招稅這過時而扭曲市場措施的訴求一直無動於衷，樓市交投不振，影響資金流動性，加大經濟復甦的阻力。

事實上，今年第二季本港的銀主盤成交顯著增加，反映部分業主開始「頂唔順」，陷入財困令物業被銀行接管，若下半年情況仍未見改善甚至惡化，不排除在購買力耗盡之下，樓市會再度調整。