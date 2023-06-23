環球債務逾兩千萬億 歸咎樓市槓桿

過去20年全球債務不斷增加，3年疫情美國祭出的零息政策，更將債務推上巔峰。國際金融協會（IIF）的數據顯示，今年首季全球國家的負債規模增加8.3萬億美元至304.9萬億美元（約2,378萬億港元），僅次於去年首季的歷史高峰，而全球債務與產出比率保持在335%，與2021年疫情期間的高峰360%，相距不遠。

新興國家佔總額1/3 IIF的數據又顯示，新興市場國家的債務增長較快，當中四分之三在今年首季有所上升，令新興市場國家債務總額突破百萬億美元大關，較2019年急增逾三成，佔全球債務的約三分之一。國際貨幣基金組織（IMF）本月初發表的研究文章亦指出，在利率上升的環境下，亞洲必須監測不斷攀升的企業債務風險。

IMF指出，亞洲地區的政府、企業、消費者和金融機構借款遠高於全球金融危機前的水平，尤其在低息環境下迅速加大槓桿的行業，目前已成為一個值得關注的關鍵領域，當中所指的相信正是房地產業。雖然IMF預計，亞洲經濟將保持穩定增長，並貢獻全球今年增長的三分之二，但央行可能在更長時間將利率維持於更高水平以對抗通脹，而金融環境亦可能會進一步收緊。

在貨幣政策和金融環境持續處於緊縮狀態下，高槓桿企業面臨着更大的違約風險，內地房企就是典型例子。即使經濟增長保持相對穩健，借款成本上升亦可能導致企業付息超過其收益，從而降低償債能力。

亞企違約風險較高 該組織又特別提到，亞洲的企業債務集中在利息覆蓋率較低的企業中，當這個比率（該指標衡量企業盈利可支付多少債務利息）低於或接近一時，企業便可能無法償還債務。截至去年中，亞洲企業債中，有17%由利息覆蓋率低於一的企業持有，另有三分之一的債務由利息覆蓋率介乎一至4之間的企業持有。當中，在中國、印度和泰國，企業債務有更大程度集中於利息覆蓋率低於一的企業，意味當利息覆蓋率低於這一水平時，企業較易違約。

值得留意是，亞洲地區存在一個普遍現象，就是在房地產和建築行業，相當大一部分企業的利息覆蓋率接近或低於一。這說明為何今次一旦出現全球樓災，將危及全球債務，其對金融市場的衝擊，將會與全球債務規模一樣，是前所未有的規模。