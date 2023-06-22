港樓再展尋底旅 經濟投資更慘淡

香港樓市長期被過時的「辣招」政策扭曲，加上利率猛升，股市長年不振打擊財富效應、疫後重啟的旅遊消費市道又不似預期，樓市投機風氣早已絕迹，如今就連用家入市都態度謹慎。最新有大型新盤開始加大減價促銷力度，料為上半年樓價完成反彈、下半年恢復下挫揭開序幕。股、樓作為香港兩大重要資產的投資氣氛慘淡，產業周邊景氣亦自然受拖累。港人坐困愁城，振興經濟不知可以從何談起！

近年港股一直跑輸其他主要地區股市是不容否定的客觀事實。股市愈做愈縮，現貨交投淡靜，新股市場冷清。股市累積大量「蟹」貨，散戶傷神死心，外資「無利可圖」只有進一步減少參與，改往新加坡、日本等亞洲市場尋找機會，港股就靠中資撐場維持有限度交投，估值低迷事必有因。

另一方面，去年香港樓價累跌約15%，雖然今年首季在通關效應下曾反彈，惟第二季已無以為繼，近日有大型新盤更大幅減價促銷，相信其他發展商亦會跟隨，以爭取僅餘的一批購買力，確保今年的買樓收入。如是者，樓市正如股市一樣，價格不斷跌，也不斷累積蟹貨。市場看不見底，願意入場接火棒的人亦自然愈來愈少。更何況，美國下半年料再加息半厘，物業作為大額且長年的投資商品，利息成本絕對是用家決定入市與否的重要考量。

理論上，樓價下跌，更多用家可以上車，尤其是未來幾年樓市潛在供應增加。問題是，香港包括股、樓等主要行業景氣不振，經濟差，收入不穩定，如何說服用家為了一個「蝸居」孭上半生債務入市，不無疑問。故有分析指未來港樓需求將多了「轉買為租」，租金與樓價走勢將現背馳現象，不無道理。樓市下跌一日未找到平衡點，發展商基於回報與資金回籠速度的考慮，放慢項目進度甚或減少新投資，最終不見得有利私樓新增供應，樓價下跌用家是否有得着，存在變數，而連帶相關的建築、裝修、物管等行業，亦肯定會受到衝擊。

若下半年樓價再展跌勢，銀主盤、負資產增加，淡風勢令經濟承壓。經歷3年疫情，政府財政已捉襟見肘；股樓不濟，作為主要政府收入的土地與金融相關稅款又每況愈下，實不可能長期派消費券、補貼就業市場來「打腫臉扮肥仔」，這惡性循環持續下去，「美麗香港」只怕如水中撈月，遑論吸引人才與外資來港發展。

作為國際金融中心，拚經濟、旺投資，聚財生財必是頭等大事。偏偏港樓就連過時已久的「辣招」都長期未獲正視，當局對市場訴求充耳不聞，亦沒為各方參與者提供明確的「辣招」退場條件或路線圖。作為重要產業的政策缺乏透明度，施政方針實不利投資，對於提振經濟自然也是百害而無一利。

疫後重啟經濟，香港已跑輸亞洲競爭對手，若不加強理順內部矛盾，強化產業競爭力，盤活經濟，以實際行動留住資金與人才，只怕香港經濟更積弱難治，如何更好地配合祖國經濟發展，擔當好人民幣國際化及粵港澳大灣區龍頭等戰略任務，庸官們得捫心自問！