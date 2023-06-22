板塊剖析：航運業需求有望改善
恒生指數未能企穩於兩萬點關，科技指數亦受壓，投資者觀望中美關係新變化及內地刺激經濟政策的最終方案。乾散貨船營運商太平洋航運(02343)6月以來股價持續回升，看來已消化歐美貿易不景氣、內地經濟復甦不似預期和運費回落的影響。該股年初至今只升約5%，相對落後，具再升空間。
太平洋航運首季度小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約的日均收入分別為13,550美元（淨值）及13,630美元（淨值），與2022年第一季的強勁表現相比分別減少43%及58%。
太航具備回升空間
由於第一季的市況通常是全年最疲弱，公司預期有極大空間於今年餘下時間以高於第一季度的租金訂立新的貨運合約。此外，乾散貨船的貨船訂單量於期內仍然低迷，新船供應有限，將可緩和運費下跌的壓力。
宏觀經濟方面，歐美經濟增長具韌性，經過一輪去庫存，料國際貿易將轉好，加上憧憬下半年內地以貨幣及財政政策刺激經濟，加速釋放對乾散貨運的需求，應可支撐運費企穩，甚至輕微回升。
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