股市估市：港股短線續反覆整固

上周五市場傳出內地將會在數天內公布一籃子刺激經濟措施，如一萬億元人民幣特別國債及穩內房促內需政策，惟截至本周初未見相關消息，投資者期望落空，恒生指數未能突破100天平均線。市場充分預期內地政府將出手支持經濟，惟逐步降低對大規模刺激方案的期望，尤其發行特別國債的門檻較高。

至於短期後市走向，投資者宜關注7月的內地政治局會議、聯儲局議息會議及中美關係發展，預計恒指先行整固，支持位可參考3月低位約18,800點。

京東新增趨勢產品逾1,200個，新品對整體銷售提升逾30%，而參與百億元補貼的商品數量較3月大增10倍。由於數據不齊全，難作比較，加上補貼大戰持續，內地年輕人就業市場不穩，預計消費信心依然疲弱。

潤電分拆有助釋放價值 另外，分拆華潤新能源的細節已公布，新A股數目預期將為華潤新能源經擴大後股本的15至30%，集團持股將佔經擴大股本不少於70%，估值不確定性消除。

潤電現價對應預測市帳率0.86倍，高於5年平均水平，惟集團具國企改革概念，加上盈利前景改善，可望帶動估值上調。該股向上阻力位20元，支持位15.18元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）