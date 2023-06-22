●近月豪宅成交暢旺，港島南區壽山村道南源單號洋房以約2.5億元登記售出，以該物業實用面積約3,680方呎計算，成交呎價約67,935元。原業主2010年以約兩億元購入，物業約13年帳面升值約5,000萬元或約25%。

●地政總署日前推出最新作業備考，容許發展商在進行契約修訂、換地或私人協約方式批地時，豁免繳付安老院舍地價，每幅用地可獲豁免地價的安老院舍總樓面上限約12.9萬方呎或10%，樓面較舊有方案多逾一倍。該先導計劃於本周二起實施，為期3年。