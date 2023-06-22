簡訊一覽
●電訊盈科(00008)旗下Over-the-top（OTT）視像串流平台Viu International（並非香港本地免費電視業務ViuTV），獲法國付費電視營運商Canal+斥資兩億美元入股，Canal+將持有Viu 26.1%權益，隨後再分階段投資增至3億美元，成為Viu的重要策略性少數股東，其後可以選擇進一步增加投資，令其在Viu的持股量增至51%。
●富臨集團(01443)公布，與合裕（作為業主）就於九龍啟德全新綜合發展項目Airside 5樓L504及L505號舖訂立6年期租約，以經營新美食廣場。首兩年基本月租46.052萬元、第三及第四年基本月租為48.3546萬元，而第五及六年的基本月租為50.6572萬元，另可參考Airside美食廣場每月總銷售營業額額外收取營業額租金，並設有6個月免租期。
●近月豪宅成交暢旺，港島南區壽山村道南源單號洋房以約2.5億元登記售出，以該物業實用面積約3,680方呎計算，成交呎價約67,935元。原業主2010年以約兩億元購入，物業約13年帳面升值約5,000萬元或約25%。
●地政總署日前推出最新作業備考，容許發展商在進行契約修訂、換地或私人協約方式批地時，豁免繳付安老院舍地價，每幅用地可獲豁免地價的安老院舍總樓面上限約12.9萬方呎或10%，樓面較舊有方案多逾一倍。該先導計劃於本周二起實施，為期3年。
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