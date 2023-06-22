Mastercard夥支付寶為訪華旅客推新服務

Mastercard和支付寶自2019年起已合作為消費者和商家提供升級電子支付解決方案，最新推出新服務，為身在內地的旅客提供另一種安全便捷的支付方式。具體上，不論Mastercard卡發行地點，持卡人只需將現有Mastercard信用卡或扣帳卡連接至支付寶電子錢包，即可享用新服務，毋須設置或預先充值帳號。

中小企迎發展機遇 目前二維碼是內地最受歡迎的支付形式。全球Mastercard持卡人現在能夠透過數千萬個接受支付寶的地點，透過流動裝置在內地簡便地選擇無現金支付。

螞蟻集團大中華區國際業務總經理李詠詩稱，是次支付寶與Mastercard拓展合作並推出全新服務，不僅能夠改善入境國際遊客的旅遊體驗；在全球旅遊持續復甦的大背景下，也為支付寶開放平台上的廣大商戶帶來更多的海外商機。

支付寶和Mastercard的合作讓旅客能夠使用內地覆蓋面最廣的支付方式，更加輕鬆自如地消費，中小企亦能從中迎來發展機遇，讓其有更多機會與遊客進行交易。