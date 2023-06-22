謝瑞麟全年虧損逾七千萬

憂零售返疫前需時 期內，該企營業額跌6.38%至25.9億元。其中，零售業務收入按年下跌7.74%至16.74億元；批發業務收入為4.84億元，按年下跌13.62%；整體淨負債比率由17.5%上升至51.4%。受疫情影響，內地加盟店網絡擴張步伐有所放緩，去年度只淨增加12間至299間。公司表示，自年初起，零售額開始回升，但仍不足以有效抵銷去年度首3個季度在內地零售額大幅下滑，及年內因銷售組合和業務貢獻轉變而相對較低的毛利率所致的累計虧損，認為恢復消費者信心和整體市場活動回復疫情前水平仍需一段時間。

邱安儀表示，現時內地旅客對來港純購物消費取態較為謹慎，反而較多願意花錢在飲食和遊玩方面。

對於中港兩地開店部署，公司副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，內地方面仍以投放資源在自營店舖為主，開店步伐會有調整，以往在內地每年開50間、第二年開100間門店的規劃已變為中長線目標。

伍又指，本港業主開始加租，而舖租和人工一直是香港門店經營的最大影響因素；對香港開店部署謹慎，民生區和遊客區的開店步伐亦不會一致，由於之前兩年部分門店以短租經營，令今年香港的續租門店佔比高達四成，高於疫情前每年約三分之一的比例。