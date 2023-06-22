瑞士錶對內地出口額飆1.5倍

隨着今年初起內地全面取消防疫限制並對外通關後，撐起了全球奢侈品行業的需求。瑞士鐘錶工業聯合會（FH）的手錶出口數據顯示，5月瑞士手錶出口額達到23.38億瑞士法郎，按年增長14.4%，其中對內地的出口按年大增1.58倍，增幅屬全球最多，亦是瑞士錶第二大的出口目的地，佔比達到10.2%。

值得留意的是，香港作為瑞士錶的第3大出口地，5月進口瑞士錶總額也達到2.27億瑞郎，按年增長19.2%。若把內地與香港的數據合計，則總額達到4.64億瑞郎，佔整體瑞士出口錶市場的19.9%，超越現時排名第一、佔比達15.4%的美國。

對於中國強勁的瑞士錶需求，FH認為主因是去年同期的基數效應，當時上海因為封城而打擊了經濟活動。FH亦指出，當前出口至內地的瑞士錶，依然較上海封城前的同期（2021年5月）低約10.1%。至於其他亞洲地區方面，同樣是今年通關的日本增長也相當穩健，5月增幅達11%，只有南韓按年下跌22.4%，FH認為原因是「當地持續缺少中國旅客」。