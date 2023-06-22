中國動向轉賺1.1億

業績公告顯示，去年集團收入按年跌12.36%至16.79億元，主要受內地疫情局部爆發導致客流下降及童裝業務轉為特許授權所致，另計入存貨減值撥回前的毛利率為61.2%，按年跌2.7個百分點。

投資分部收益1.3億

來自旗艦品牌Kappa的收入按年跌6.88%至15.42億元；按各類衣飾劃分，Kappa服裝收入微跌5.88%至12億元，鞋類收入跌16.86%至2.81億元；配件則錄得41.86%的升幅，期內收入有6,100萬元。另Kappa服裝及鞋類毛利率按年分別跌2.4個百分點及4.4個百分點，至68%及51.5%；配件的毛利率則升3個百分點至72%。