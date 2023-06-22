中國動向轉賺1.1億
上財年收入16億縮12% 復派末期息
內地捱過疫情，一眾體育用品股是否走出低谷備受關注。主要經營Kappa品牌的中國動向(03818)昨公布截至今年3月底止年度業績，按年虧轉盈，賺1.15億元（人民幣‧下同），每股基本盈利1.96分，並恢復發派末期息每股0.49分，連同中期息1.17分，全年派息1.66分，相當於現價往績股息率約5.8厘。該企股價昨逆市做好，收市升1.63%，報0.31港元。
業績公告顯示，去年集團收入按年跌12.36%至16.79億元，主要受內地疫情局部爆發導致客流下降及童裝業務轉為特許授權所致，另計入存貨減值撥回前的毛利率為61.2%，按年跌2.7個百分點。
投資分部收益1.3億
來自旗艦品牌Kappa的收入按年跌6.88%至15.42億元；按各類衣飾劃分，Kappa服裝收入微跌5.88%至12億元，鞋類收入跌16.86%至2.81億元；配件則錄得41.86%的升幅，期內收入有6,100萬元。另Kappa服裝及鞋類毛利率按年分別跌2.4個百分點及4.4個百分點，至68%及51.5%；配件的毛利率則升3個百分點至72%。
此外，期內Kappa經非自營渠道銷售的收入為5.97億元，按年少1,500萬元；而經自營渠道銷售的收入為9.45億元，按年少9,900萬元，兩者佔Kappa銷售的百分比分別為38.7%及61.3%。截至3月底，集團的Kappa店舖總數為1,025間（不含Kappa童裝業務），按年淨減少158間。
值得留意的是，集團錄得投資分部收益1.31億元，2022年度則錄得投資分部虧損15.03億元。公司持有美國上市的阿里巴巴(09988)股票的公允值為5.64億元，較去年3月底止的6.03億元下跌6.46%，佔集團總資產比重為5.3%；其他上市股票的公允值削減至4億元，較去年底止的4.69億元少14.71%。
美銀削申洲目標價
體育用品代工大戶申洲國際(02313)最新遭大行美銀下調其目標價至108港元，惟重申「買入」評級。美銀將申洲2023至2025年每股盈利預測由3.15元、4.2元及5.11元，下調至2.91元、3.84元及4.59元，反映主要客戶今年上半年加緊去庫存，並預測公司今年首季收入及淨利潤將錄雙位數跌幅，全年跌幅料見中單位數。申洲股價昨跌4.29%，收報72.5港元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：