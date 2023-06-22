FedEx業績指引遜

隨着疫情過後消費者把開支轉移至線下的娛樂及服務，過去3年的網購熱潮亦邁向放緩。最新放榜的美國聯邦快遞（FedEx）給出一份低於分析師預期的業績指引，直言仍面臨需求方面的挑戰，特別是上半年，拖累該股周三早段報223.24美元，跌3.63%。

上財季收入挫10% 截至5月底止第四財季，聯邦快遞收入按年下跌10.1%至219.3億美元，差過分析師預期的225.5億美元，且連跌3季。按非通用會計準則（non-GAAP）經調整每股盈利4.94美元，按年倒退28.09%，仍優於預期的4.88美元。調整後的營業利潤率為8.1%，低於去年同期的9.2%。

為應對需求放緩及通脹等，聯邦快遞在去年底提出到2025財年結束時削減40億美元成本的計劃，上季除了把18架飛機及34個相關引擎退役，全年已削減約2.9萬名員工，並整合營運網絡。該企計劃再把29架飛機退役，以於本財年再削減18億美元的永久性成本，並表示本財年繼續專注改善盈利。

該企估計，截至明年5月底止的新一個財年收入將按年持平，或最多錄低個位數增長；經調整後的每股盈利16.5至18.5美元，以中位數17.5美元計，低於分析員平均預期的18.31美元。

集團亦宣布，將合併其在加拿大的快遞（Express）和地面服務（Ground），地面營運和員工將過渡到快遞業務部門，兩項業務合併將自明年4月開始，料需要花費數年時間。另集團財務總監Michael Lenz將於7月底退休，並轉任集團顧問至年底，公司目前正在外部尋找新人選。