日央行委員促勿太遲加息

日本央行昨公布4月會議紀錄，顯示局內委員同意維持超低利率，但部分卻認為當局要避免過遲加息，且需要確保政策不會落後於形勢發展，原因是薪酬增長及通脹已有加快迹象。日經平均指數昨日升186點或0.56%，收報33,575點；日圓兌每美元昨反覆下跌，曾低見142.17，折合每百日圓兌約5.518港元。

回顧日本央行在4月未有修改孳息率曲線控制（YCC）政策，會議紀錄則顯示，多名委員認為無必要調整YCC操作，因過去看到的孳息曲線扭曲現象已在好轉。

不過，有委員提到央行可考慮修改YCC的執行方式，因許多市場參與者抱怨日本政府債券（JGB）市場功能的發揮仍然很低，但鑑於全球金融市場情況適宜再觀望一段時間。

日本央行董事會成員安達誠司（Seiji Adachi）日前則指，支持央行行長植田和男對收緊貨幣政策持謹慎態度，又認為由於央行有關通脹的預期存在重大不確定性，故現在調整貨幣政策為時尚早。

企業願外部招攬女董事 另邊廂，日媒調查顯示，在當地從未有過女董事的大企業中，近半正考慮為董事會加入女董事，當中大多數企業表示打算從外部物色女行政人員，包括律師和大學教授，只有個別企業計劃在內部晉升。分析指，調查結果反映愈來愈多日企股東，希望解決董事會內性別失衡問題。