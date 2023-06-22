軟銀冀引領AI革命 或再掟阿里籌旗

軟銀集團旗下的願景基金，向來喜歡以超進取策略投資科技公司、初創企業，亦是少有的科技股「超級大戶」。軟銀甚至因為持倉規模過大，被外媒冠以「納斯達克巨鯨」的稱號，意即其交易操作足以撼動科技股為主的美國納斯達克市場。然而，隨着一年多前環球科技股暴跌，軟銀因為投資失利而錄得巨額虧損，投資策略亦愈發保守，甚至要拋售阿里股票「回血」。

不過，軟銀行政總裁孫正義此前現身股東大會時卻一改先前態度，聲言要進取地投資AI領域，直言「我們展開反攻的時間已愈來愈近」、「我希望軟銀能夠引領AI革命」，將股東大會變成重振聲威的誓師大會。

孫正義用ChatGPT助思考 孫正義稱經歷此前投資失利後，進行了深刻的反思。他說︰「自去年10月來，我一直問自己還剩下多少年？」現年65歲的他似乎對於挫折一直難以釋懷，甚至悲從中來「有時候我感到很空虛……我一直哭了又哭，淚水好幾日都未停過。」

大哭過後的他如今有了新目標，配合AI技術成為「人類未來的建築師」。他稱每日都會用ChatGPT幫助自己思考，到目前為止已有「逾600個新的想法」。

建設未來這種宏大願景，金錢的支持是不可或缺，故軟銀未來會否再拋售阿里持股「籌旗」，將是市場關注焦點。換言之，孫正義的夢想雖大，但意味阿里可能面臨新一輪沽壓。

螞蟻及京東研發有進展 當然，阿里作為中國科技龍頭、雲業務市場領導者，本身也是AI領域的有力競爭者，其AI大模型「通義千問」已有不俗進展。而同系的螞蟻集團確認，正在自主研發語言和多模態大模型「貞儀」，惟未有透露更多詳情。至於阿里的老對手京東亦宣布，會在7月13日舉行活動，屆時將發布AI大模型。