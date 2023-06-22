Tesla美國市佔率3年後恐縮剩18%

美銀證券發表的研究報告預計，電動車企業特斯拉（Tesla）在美國電動車市場的佔有率，將由2018年高峰時的78%，降至2026年僅18%。去年該企在美市佔率已回落至62%，換言之，未來3年仍會急劇下降。這反映電動車市場競爭激烈，市場呈分散發展，非再一企獨大。

該行又預期，通用汽車（GM）和福特等大型傳統車廠的美國電動車市場佔有率將增加，兩者去年市佔率分別為5%和8%，料2026年將升至14%，變相蠶食Tesla市佔率。

現代汽車售內地兩工廠 內地電動車市場龐大，但部分海外車企在華發展卻並不得意。日媒近日報道，南韓現代汽車（Hyundai Motor）重整中國業務，將出售在華的兩家工廠，而與中國北汽的合營「北京現代」旗下生產廠房將縮減至僅剩兩處。該企計劃於未來10年，夥同關聯企業起亞（Kia）合共動用280億美元資金發展電動車業務，將2030年電動車銷售目標由187萬輛升至200萬輛，主力強化歐、美及南韓的銷售。

此外，德國車廠福士汽車（Volkswagen）確認，與中國合資企業上海汽車集團（SAIC）討論對新疆一間合資廠的獨立審計事宜，惟未有公布進一步詳情。