華谷電動車 延長減稅期

購置稅減免至2027 料4年涉資5200億 中國經濟景氣欠佳，惟電動車產業仍蓬勃發展，內地當局順勢延長新能源汽車購置稅免徵優惠延長兩年至2025年底，並於2026年及2027年再將有關購置稅減半，初步估算未來4年購置稅減免規模將高達5,200億元（人民幣‧下同），不但為苦於激烈競爭的新興車企提供喘息空間，更有利壯大中國電動車產業的競爭力。

新能源車的定義為純電動車、插電混能車和燃料電池車。要注意的是，9人或以下乘用車未來兩年設有購置稅寬免上限3萬元，之後兩年購置稅減免上限1.5萬元。財政部副部長許宏才稱，其實新能源乘用車售價不超過30萬元，未來兩年都不用交購置稅，按去年數據測算，它們佔相關產量約87%。

蔚來稱，中央這次延長減免新能源車購置稅令其電動車的購置成本相對於燃油豪華車有巨大優勢。理想則指，沒有藉口實現不了2025年賣160萬輛車、收入5,000億元的目標。

投行摩根士丹利提醒，中央今次購置稅減免能為行業帶來短期支持，新能源車銷量或利潤率卻不會有明顯變化，因為市場競爭激烈而經濟前景仍不明朗。事實上，國產車勁敵特斯拉（Tesla）的Model 3入場費為23.19萬元，原則上也有購置稅優惠。

工信部：設法提升產品質量 工信部副部長辛國斌稱，要加快培育具有國際競爭力的中國品牌，可是主要汽車生產國也紛紛加碼政策扶持，競爭日趨激烈，內地仍存在相關核心技術供給不足等問題。該部將與有關部門設法提升產品質量，支持攻破高安全全氣候動力電池、整車熱管理等技術，增強新能源車低溫適用性和安全性，同時為推動電動車普及，擬出招加快公共交通、物流、出租、環衞和重卡等非私家車之電動化、持續開展新能源車下鄉。

繼國務院辦公廳周一印發文件強調要在2030年前建好「高質量充電基礎設施體系」後，工信部也會從鋰資源產業發展、電池回收利用等着手催化新能源車產業發展。

就中國孜孜不倦出招壯大新能源車產業，英國經濟史泰斗費格遜（Niall Ferguson）認為，不同的補貼政策已令中國電動車開始橫掃全球，令人想起1970年代的日本汽車業，更以「龜兔賽跑」比喻西方在電池領域落後中國。

他續稱，新能源車革命能否緩和氣候變化尚可商榷，掀起新一輪貿易糾紛、政治社會變革和地緣政治洗牌卻不用置疑，可是以中國對鋰、鈷和石墨的掌握、西方車廠紛紛大舉在中國投資、大多數車用晶片是中國製造，潛在的汽車貿易戰不會像父輩所見那樣（即日本自願限制對美汽車出口）。

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