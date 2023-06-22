鮑威爾：通脹達標路遙 道指低開177

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會，他重申勞動力市場仍然非常緊張；要回落至2%的通脹目標還有很長的路要走。他又提到，現時加息的速度變得「不那麼重要」，故聯儲局正在放慢加息的步伐，惟適度提高利率可能是合理的決策。

美股3大指數周三早段受壓，道指曾跌177點，報33,876點；標指曾跌28點，報4,360點；以科技股為主的納指跌141點，報13,525點。

高盛睇標指年底闖4500 摩根士丹利、美銀依然堅持看淡美股之際，另一華爾街投行高盛近期卻調高了對標指的預測目標，將未來3個月、6個月和12個月預測值分別調整為4,300點、4,500點及4,700點。高盛指出，由於通脹放緩，以及市場對人工智能（AI）憧憬，投資者的風險偏好有所增強。

高盛廣泛地看好AI所帶來的前景，直指「AI代表了一種新的潛在利潤長期催化劑。雖然影響的規模和時間尚不確定，但我們最近注意到，公司廣泛採用AI可能會提高整個經濟的生產力，並導致收益高於我們的基準預測」。

話雖如此，在看好股市的同時，高盛亦建議投資者利用期權做好對沖。該行估計，未來12個月內出現經濟衰退的機率為25%，而一旦衰退情景化為現實，最終可能會導致標指跌至3,400點。

亞馬遜工傷率高被調查 企業消息方面，立場極左的民主黨參議員桑德斯稱，本周將對電商巨擘亞馬遜啟動參議院調查，主要關注該公司全美國倉庫的工作、安全條件等，原因是亞馬遜倉務員的工傷率，明顯高於其他公司。亞馬遜證實公司已收到桑德斯的來信，審查正處於初期階段，但強烈否認桑德斯的說詞，又指非常重視員工的安全和健康。亞馬遜股價早段曾跌1.11%。

串流音樂播放平台Spotify據報計劃推出一項更高級的訂閱服務「Supremium」，以提高公司的收入。消息人士透露，該訂閱計劃可能包括提供無損音訊，預期會在今年內於美國以外的市場率先推出。該公司股價早段曾升2.53%。