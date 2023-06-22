英核心通脹7.1% 加息壓力增

英國通脹連續4個月超出預期，英國國家統計局（ONS）公布，5月份消費物價指數（CPI）按年上漲8.7%，與4月數據持平，惟市場原先預期會回落至8.4%。扣除能源及食品等波動較大商品價格的核心通脹為7.1%，高於4月和市場預期的6.8%，創1992年3月以來的最高水平。

按月比較，英國總體CPI上升0.7%。雖然目前英國通脹率已由去年10月的11.1%高位顯著回落，但與英倫銀行期望將通脹壓低至2%的目標水平相比仍有頗大差距，加上5月CPI升幅高於市場預測，投資者認為勢將增加英倫銀行加息的壓力。

英國現時基準利率為4.5厘，是2008年以來最高，英倫銀行將於今日召開議息會議。市場普遍預期，在通脹數據公布後，當局對加息步伐更為進取，估計至少會加息0.25厘，有部分意見更指有一半機會加息半厘，若加息決定屬實將成為英國央行第13次加息，以應對通脹遠超目標的情況，與此同時亦要避免英國陷入經濟衰退。

鎊漲勢收窄 兌港元見9.96 經合組織（OECD）本月初曾發表經濟展望報告，料英國今年通脹率將冠絕發達國家，總體通脹率將達6.9%，組織亦上調英國今明兩年的經濟增長預期，今年增加0.3%，2024年則有1%。通脹數據公布後，因預期英國央行加息壓力加大，英鎊兌美元一度漲至1.2803，但隨後漲勢快速縮減，回到1.2730水平。而英鎊兌港元匯價昨日一度漲至10.0027，其後升幅收窄至9.96516。