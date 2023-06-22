港人「財務充裕」需40.4年

英國財富管理集團St. James's Place Asia最新發表的調查報告指出，香港人平均需要28.7年才能達到財務自由！若要進一步達至「財務充裕」賺夠一生所需，則額外多要11.7年、即合共40.4年。換言之，一個大學生，畢業後加入打工仔行列，可能要捱到60歲過外，才能實現「財務充裕」！

調查發現，只有44%的受訪者滿意自己的財務狀況，當中有49%希望變得更富有；更令人詑異的是，竟有8%認為自己「太富有」！

據相關調查，受訪者按5個不同的財富水平作定義分類，分別是「財務穩定」（支付每月費用後可儲蓄部分收入）；「財務安全」（支付每月費用後可儲蓄部分收入及進行投資）；「財務靈活」（有需要時，有足夠的投資和/或資產以支付最多一年的生活開支）；「財務自由」（如需要時，金融投資和/或資產足以產生足夠的被動收入維持生活水平）；「財務充裕」（財務狀況穩定，收入多於一生所需，需考慮如何轉移財富）。

50%願減買奢侈品儲錢 報告顯示，在上述5種財富水平中，從每個水平轉移到下一個需要花介乎8.5至11.7年的時間。50%受訪者表示，願意減少購買奢侈品以創造更多財富；亦有39%受訪者表示，願意犧牲工作與生活的平衡；38%願犧牲追求個人嗜好和興趣；更有多達42%財務充裕的受訪者認為可以犧牲與家人共度的時光。