港股3日累插822點 成交又不足千億
港股連跌3日，恒生指數昨日收挫388點或1.98%，累插822點或4.1%。假期前夕成交偏弱，僅得984.23億元，第二日不足千億元規模。南下「北水」繼續淨沽貨，錄2.62億元，兩日連續淨沽出62.15億元。
恒指昨日低開301點，其後跌幅擴大至最多432點，收報19,218點。國企指數及科技指數分別跌2.24%及2.79%。
阿里挫4% 摩通嗌增持
阿里巴巴(09988)股價挫4.13%，收報84.7元。摩根大通開腔為阿里護航，指阿里雲增長潛力、人事變動對企業管治方向均屬利好，目前股價被低估，推算阿里雲估值約790億美元，對集團股價有約35%增值作用，料分拆後6至12個月可成為集團股價催化劑，目標價135元，予「增持」評級。
據報阿里分拆旗下物流菜鳥上市計劃的保薦團隊有變，基於保薦人之一的中金正處理競爭對手極兔速遞的上市，為免身份衝突，菜鳥擬改由中信証券及摩通處理上市事宜。
巨星傳奇傳下周招股
早前煞停上市的巨星傳奇(06683)表示，預期將於本月30日或之前刊發更新的招股章程，仍致力盡快完成上市。市傳公司計劃下周招股，7月掛牌。
香港證監會截至今年3月底止年度蝕一億元，2022年度錄盈餘3.4億元；累積財政儲備79.14億元，按年少1.25%。收入19.42億元，按年減少13.54%；其中徵費收入按年減少19.43%。
該會行政總裁梁鳳儀表示，非常支持虛擬資產及第3代互聯網（Web3.0）生態系統背後創新技術，但同時要確保新科技的應用是負責任、合規，且安全，會適當調整監管指引，並維持保護投資者力度。
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