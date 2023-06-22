港股3日累插822點 成交又不足千億

港股連跌3日，恒生指數昨日收挫388點或1.98%，累插822點或4.1%。假期前夕成交偏弱，僅得984.23億元，第二日不足千億元規模。南下「北水」繼續淨沽貨，錄2.62億元，兩日連續淨沽出62.15億元。

恒指昨日低開301點，其後跌幅擴大至最多432點，收報19,218點。國企指數及科技指數分別跌2.24%及2.79%。

據報阿里分拆旗下物流菜鳥上市計劃的保薦團隊有變，基於保薦人之一的中金正處理競爭對手極兔速遞的上市，為免身份衝突，菜鳥擬改由中信証券及摩通處理上市事宜。

香港證監會截至今年3月底止年度蝕一億元，2022年度錄盈餘3.4億元；累積財政儲備79.14億元，按年少1.25%。收入19.42億元，按年減少13.54%；其中徵費收入按年減少19.43%。

該會行政總裁梁鳳儀表示，非常支持虛擬資產及第3代互聯網（Web3.0）生態系統背後創新技術，但同時要確保新科技的應用是負責任、合規，且安全，會適當調整監管指引，並維持保護投資者力度。