內房銷情差 地方賣地收入難轉正
內地房地產發展商6月的銷情跌勢擴大，各地方財政部的賣地收入自然難望轉正。雖然北京、深圳等地多間內銀下調首置人士的按揭利率，蘇州銀行的房貸利率下限更降至4厘，但內房企業資金流主要集中解決迫在眉睫的債務集中到期問題，投地開展新投資項目的進度實未許樂觀，也意味地方財政仍要捱一段苦日子。
據內媒統計，今年以來約14省市的地方財政收入整體呈現好轉，但各省市縣之間依然差異較大。首5個月按年增速較高的地方代表有雲南、貴州、甘肅等西部省份，分別達48.4%、33.5%及32.4%，但上月江西省一般公共預算收入按年仍跌1.9%；寧波市更降9%。除了一般公共預算收入外，地方財政亦依賴以賣地收入為主的政府性基金收入，地方賣地收入在今年基本延續下滑勢頭，從湖北首5個月土地出讓收入按年大跌38.3%等情況，便可見一二。
考慮到土地出讓收入存在滯後性，分析指，結合4月以來房企銷售邊際轉弱的趨勢，料未來地方賣地收入將續承壓。內媒引述券商粵開證券分析指，即使房地產風險逐步緩釋，但房地產銷售、投資降幅擴大，房企拿地能力和意願未明顯恢復，導致土地出讓收入仍大幅下降，並直接削減了部分地方政府的可支配財力。
寶龍票據交換要約
目前不少房企尚在審慎紓緩債務壓力，寶龍地產(01238)正就尚未償還的3筆美元票據進行交換要約，旨在延長公司債務的到期日及改善其現金流量管理，交換要約將於倫敦時間7月4日下午4時屆滿。
另有開發商不惜賣產套現。正榮地產(06158)以7,500萬元人民幣悉售房地產開發合資公司80%權益。完成後，正榮地產將不再持有該合資。該合資通過項目公司持有一幅南京市江北新區的地塊50%土地使用權，項目正在建設中，且約21%的可出售物業已售。
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