內房銷情差 地方賣地收入難轉正

內地房地產發展商6月的銷情跌勢擴大，各地方財政部的賣地收入自然難望轉正。雖然北京、深圳等地多間內銀下調首置人士的按揭利率，蘇州銀行的房貸利率下限更降至4厘，但內房企業資金流主要集中解決迫在眉睫的債務集中到期問題，投地開展新投資項目的進度實未許樂觀，也意味地方財政仍要捱一段苦日子。

據內媒統計，今年以來約14省市的地方財政收入整體呈現好轉，但各省市縣之間依然差異較大。首5個月按年增速較高的地方代表有雲南、貴州、甘肅等西部省份，分別達48.4%、33.5%及32.4%，但上月江西省一般公共預算收入按年仍跌1.9%；寧波市更降9%。除了一般公共預算收入外，地方財政亦依賴以賣地收入為主的政府性基金收入，地方賣地收入在今年基本延續下滑勢頭，從湖北首5個月土地出讓收入按年大跌38.3%等情況，便可見一二。

考慮到土地出讓收入存在滯後性，分析指，結合4月以來房企銷售邊際轉弱的趨勢，料未來地方賣地收入將續承壓。內媒引述券商粵開證券分析指，即使房地產風險逐步緩釋，但房地產銷售、投資降幅擴大，房企拿地能力和意願未明顯恢復，導致土地出讓收入仍大幅下降，並直接削減了部分地方政府的可支配財力。