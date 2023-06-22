外資拋售A股 轉投日股

貝萊德：華經濟惹憂 GIC擬加大對美投資 地緣政治風險，疊加對內地經濟復甦前景和人民幣貶值的擔憂，外資在半年結有勢加速撤離中國市場。全球最大資產管理公司貝萊德主席及行政總裁芬克（Larry Fink）警告，目前「（世界各地投資者）重新評估在中國進行多大程度投資的背景下，正試圖將資金轉向日本股市」。同時，新加坡政府投資公司（GIC）據報計劃向美國風險投資基金和科技公司加大投資，反映外資密密轉向尋求中國以外的機會。

人幣挫 滬綜失守3200 儘管官媒以至多家投行均籲內地政府應適時推穩經濟措施，並預測下半年或有更多貨幣刺激措施，包括減息降準（下調存款準備金率），但因日前出爐的貸款市場報價利率（LPR）減息幅度不及預期，周三A股及人民幣匯價均應聲下挫。昨日滬綜指、深成指及深圳創業板指數均以全日最低位收市，分別收報3,197點、11,058點及2,211點，跌幅分別為1.31%、2.18%及2.62%，滬綜指更是半個月來首次失守3,200點大關。

匯市跌勢明顯。隨着昨日由官方開出的人民幣中間價按日下調199點子，降至7.1795兌每美元，離岸人民幣早段更曾跌穿7.2的近7個月低位，低見7.2029水平；在岸人民幣亦失守7.19，曾見7.1979，意味上周升勢化灰後人民幣匯價再次回落。美銀更料，美國聯儲局加息周期盡頭再作修正，人民幣作為套息交易的融資貨幣愈來愈有吸引力，料9月底將跌至7.4水平，或為2007年12月來首次。

美資大行裁員 中港重災 反觀日股處於約33年來高位徘徊，特別是獲股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡加持後，名人效應帶動投資者大手掃貨趨勢持續。芬克指，市場當初對疫後全力推進經濟復甦的中國期待很高，但現時「樂觀論正被推翻」。日本股市有可能因此成為贏家，因國際投資者拋售內地股票後，仍希望繼續在亞洲保持敞口。惟他補充，現時說日股勝券在握還為時過早，故貝萊德對日股仍予以「減持」投資評級。

外資在內地退場消息於第二季加劇，早有外媒透露將對華投資減磅的GIC，據指將加速投資美國的戰略，包括在美增加招募18個投資專家職位。事實上，亞洲投行圈深陷人人自危的狀態，周二摩根大通擬啟動新一輪亞洲地區裁員行動，或涉約20個投行崗位，與區內交易流量、合併業務低迷有關，加上高盛、花旗上周曾進行裁員，連同摩根士丹利在內的4間華爾街大行，過去一個月共削減至少100個亞洲投行職位，中港員工更被指為重災區。

64%歐企指營運難度增 比起中美局勢緊張和脫鈎問題，中國歐盟商會報告指，內地經濟放緩的迫切影響，才是在華營運歐企眼中最大商業挑戰。64%受訪歐企稱過去一年在華營運難度增加，比例創新高。且商業信心急速惡化，將中國視為未來3大投資目的地的歐企僅55%，亦創新低；更有11%受訪企業已將對華投資轉移至其他市場。該調查結果來自今年2及3月收到的570份回覆，在更具挑戰和變幻莫測的商業環境下，可見歐企在華投資策略正在調整，冀政府採取具體措施扭轉局勢。

離岸人民幣走勢續弱