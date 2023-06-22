太古城車位變相減價32%

大手買家連購兩個 消息指，有大手買家一口氣購入兩個車位。據了解，在7月底前購買該批車位買家，可獲發展提供原價八折或八五折優惠，並提供3年每年5%租賃現金回贈，並在成交時於餘款一次過扣除。據悉，涉及車位數量約100個，分布在第2至第3期、第5期及第7期停車場。

其中原價340萬元的套裝車位八折後售價272萬元，完成交易時再獲15%回贈，折實價231.2萬元，實際折扣率約32%，變相減價108.8萬元。其餘原價180萬至215萬元車位，只享八五折及回贈。

事實上，太古城二手車位已沒有轉讓限制，現時月租約4,500元。市場消息稱，是次一手車位減價推出，市場已即錄逾30宗成交。

中原劉文勝稱，黃竹坑站港島南岸第1期晉環車位發售，帶動同區商廈環匯廣場3樓車位連錄兩宗成交，成交價分別244萬元及240萬元，其中一個買家為內地投資者，項目尚餘約9個車位待售，折實售價176萬元起。