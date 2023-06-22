觀塘廣場地下6舖位5550萬轉手

市區舖位市場交投趨旺，觀塘廣場地下6個舖位以約5,550萬元登記易手。該批商舖去年曾市傳以約7,000萬元售出。

西環舖2900萬售出 上述舖位為開源道68號地下20至25號舖，建築面積約1,687方呎，最新成交呎價約32,900元，該批舖位曾由資深投資者持有。旺角太平道4號地下A舖，面積約3,200方呎，亦以約4,400萬元易手。

另外，港島區連錄舖位成交，市場人士透露，西環東邊街單號鄰近干諾道西一個地舖連高層地下，面積分別約676方呎及約216方呎，以約2,900萬元轉售。

另一宗為西半山聖士提反里1至2號單號舖，面積約750方呎，成交價約1,450萬元。該舖現由食肆租用，月租約3.8萬元，以最新做價計算，租金回報率約3.1厘。

沙田舖傳賣9000萬 此外，新界區鐵路沿線亦錄大額商舖成交。消息指，沙田安群街1號京瑞廣場2期地下單號舖，面積約6,506方呎，市傳以近9,000萬元易手，物業仍連租約，月租收入約22萬元，租金回報率不足3厘。