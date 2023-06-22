4內地生1.68萬租粉嶺名都 半年貴40％

中港通關，內地學生重臨香港，再次「煲起」租市，粉嶺名都三房單位獲該類租客以每月1.68萬元承租，較去年底同類單位高逾40%。

世紀21奇豐黎樹森表示，上址為5座中層D室，實用面積約454方呎，叫租1.8萬元，累減1,200元，終獲4名內地交流生合租，呎租約37元。同類型單位去年底曾僅以每月1.18萬元租出。

他又指，同類三房戶面積較少，加上部分望墳場景，近期本地客的成交月租僅約1.3萬元，而兩星期前已有另一批內地交流生，以月租1.5萬元租入該類單位，是次租金再被推高。

柏傲莊3萬獲承租 沙田市中心屋苑租市亦被「撻着」。美聯陳國良稱，6月全區錄逾40宗租賃個案，按月增逾一倍。其中，沙田中心東寧大廈高層D室，實用面積約378方呎，獲3名於九龍塘上學的內地生以每月1.55萬元承租，呎租約41元。

不少內地學生轉租半新盤。該行羅航星指，大圍柏傲莊本月錄逾50宗租賃成交，屋苑3A座低層A室三房戶，實用面積約625方呎，獲3名該類租客以月租3萬元租住，呎租約48元，項目現時租盤已所餘無幾。