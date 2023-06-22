Wetland Seasons Park兩房535萬易手 鬆綁輸22萬

Wetland Seasons Park兩房單位錄帳面蝕讓個案。

蝕讓潮蔓延至天水圍半新盤。Wetland Seasons Park兩房單位於3年辣招期屆滿後即沽，成交價535萬元，原業主期內帳面蝕22.8萬元。

美聯陳振明表示，上述單位為3座低層A6室，實用面積約409方呎，5月開價575萬元放售，本月額外印花稅限制期滿，降價至555萬元，再減20萬元，獲外區上車客購入，呎價約13,081元。原業主於2020年6月以557.8萬元購入。

尚悅三房呎售僅9596元 各區損手個案續增。世紀21奇豐廖振雄指，西貢逸瓏海滙3座頂層連天台特色戶，實用面積約581方呎，減價50萬元，以818萬元售，呎價約14,079元，單位3年多帳蝕48萬元。消息稱，西半山福臨閣中層戶，市傳售515萬元，約4年帳面貶值逾28%。

二手市場低價成交湧現，元朗尚悅呎價跌穿一萬元。美聯林曉丹指，屋苑11座低層A室，實用面積約743方呎，開價750萬元，減至713萬元易手，呎價約9,596元。成交料屬項目今年最低價的套三房單位。

沙田翠華花園做價再跌穿「4球」。中原黎宗文表示，該盤A座中層7室，實用面積約280方呎，開價約450萬元，議價後售390萬元，呎價約13,929元。

屏欣苑已補價賣居二價 有新居屋已補價自由市場做價，竟貼近未補價第二市場水平。該行陳德孝指，天水圍屏欣苑B座中層18室兩房戶，連地價售528萬元，呎價約11,812元，原業主未補價以216.19萬元購入。同類型單位最近第二市場價亦達526萬元，估計是次做價低市價約100萬元。

此外，忠誠拍賣昨日售出大埔江庫花園15座低層村屋銀主單位，去年初至今開價累減160萬元，昨以220萬元翻拍，獲搶高至284萬元售出，較開價高約29%。