九龍兩新盤低開搶灘

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK首批單位屬「唔憂價」，價錢相宜及有「水位」，由於首批未提供向啟德體育園景的單位，故價錢較低，加推單位有調整空間。

啟德盤首批148伙 該盤首批單位提供148伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積250至649方呎。其中，高座單位有116伙佔約78%，全屬第1A座向東北的戶型，間隔由開放式至兩房戶，預期以內園景及毗鄰項目的樓景為主。而低座單位涉32伙，提供一房及三房間隔。

售價方面，價單提供10種付款方法，折扣率介乎6.5至10%，90天現金付款計劃可享最高折扣，折實後入場戶為1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，呎價約20,729元。按定價計，整批市值逾13.9億元。價單亦提供一按及二按，一按貸款額最高樓價85%，二按最高為樓價40%。

項目短期內開放現樓示範戶予公眾參觀，屆時將同步開始收票，籌備下周作首輪銷售。資料顯示，項目毗鄰的THE HENLEY II去年4月推出首批61伙，當時折實平均呎價約24,333元。而啟德區對上開價樓盤為MIAMI QUAY I，去年9月推出首批130伙，折實平均呎價約22,452元，HENLEY PARK對比之下平約6%。

另邊廂，佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋首張價單折實平均呎價約18,526元，屬「雙重驚喜價」，開放式戶及一房戶價錢同樣吸引，第一批提供優惠予上車客，希望吸引市場所有潛在買家，而加推單位有調整空間。

該盤首批單位實用面積231至260方呎，價單提供4種付款方法，120天現金付款計劃享最高20%折扣，折後有24伙折實價500萬元以下，其中6伙折實價屬400萬元以下。入場戶為5樓D室，實用面積231方呎，折實呎價約16,388元。按定價計首批市值約1.7億元。

項目坐落於炮仗街45號，預計關鍵日期為今年9月19日，屬短期樓花項目，故不設建築期付款。該盤已於昨日對外開放示範單位及收票，籌備下月初開售。資料顯示，同區對上開價新盤為瑧尚，於2019年推首批80伙，折實呎價18,301元。

馮倩平稱，明雋首張價單屬「雙重驚喜價」，對項目的銷情相當有信心。 HENLEY PARK首張價單詳情 明雋首張價單詳情