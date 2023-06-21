輪商精選：看好日股 跟進10930
著名投資者「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡公布，已將5間日本商社的持股量增持至平均超過8.5%，並計劃進一步增持至最多9.9%。日經平均指數本周於33年高位整固，昨日收於33,300點關口之上，成分股包括5大商社在內的東證批發貿易指數繼續跑贏大市，今年以來累積升幅逾40%。匯價方面，日圓兌每美元曾跌至去年11月低位，市場憧憬利好出口股表現。
日本股市今年來表現突出，上周創出連續10周升市，海外資金持續淨流入日股，自4月起，海外資金連續9周淨流入日股，規模達6萬億日圓。
部署做淡可揀10899
如投資者希望涉足日本股市，除日股相關交易所買賣基金（ETF）之外，亦可留意與日經指數掛鈎的認股證，可利用認股證的槓桿效應捕捉日股潛在回報。投資者用港股證券戶口便可買賣，而且日經認股證同樣以港元計價，不需要轉換成日圓。日經認股證近日關注度有所增加，過去一個月，日經認購證及認沽證合共錄得逾250萬元淨流入，比例上以認沽證較多。
如看好日經指數繼續突破高位，可參考日經認購證10930，行使價38,000點，實際槓桿約7倍，明年3月初到期；看淡可留意日經認沽證10899，行使價27,000點，實際槓桿約8倍，12月到期。
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