專家點評：日通脹趨升助企業盈利

今年的「春鬥」（日本的年度勞資談判）工資顯著增長，揭示日本在人口結構變化背景下的勞動力短缺現象。如果工資增長持續，可能會推高服務業價格，從而引發日本出現持續高通脹。

同時，核心通脹上升，有利日本企業盈利增長。日本勞動力市場的結構性緊張背景下，工資增長或會持續，服務業價格上升有機會推升日本核心通脹，帶動日本名義經濟增長，有利企業本地銷售增長加速。而持續企於2至3%的通脹率，或推高名義國內生產總值（GDP）增長到3至4%，帶動企業每股盈利增長推高10至15%，較名義GDP增長在0至1%水平時高出約10個百分點。

持續高通脹可能會導致實際負利率，惟有利資產價格。雖然日本潛在通脹上升，可能令日本央行擴闊孳息率曲線控制（YCC）區間和調整負利率政策，但零利率政策仍有可能繼續保持不變，意味日本的金融環境對比海外將繼續相對寬鬆，預期日本實際利率將保持在負值區間，有利當地股票和房地產價格。

地產及金融業最受惠 再者，持續高通脹有機會逐漸推升通脹預期，而通脹預期和股價相關性高的行業包括汽車、房地產和金融。此外，在勞動力市場緊張推動工資增長的環境下，企業或會加大自動化、資訊科技和提高營運效率（包括外判）相關投資來補償勞動力短缺，或會惠及人力資源、工廠自動化、商業流程外判相關企業。持續的工資增長反過來可能對勞動成本比例高的公司產生負面影響，對一直將兼職員工作為控制勞動力成本的公司可能構成特殊風險。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪