地產速報一覽

●土地審裁處最新接獲佐敦上海街102號及104號舊樓的強制拍賣申請，物業估值逾8,743.86萬元。申請人分別持有上海街102號全部業權及上海街104號約71.43%的業權，整個強拍項目業權持有比例約85.72%。項目於1963年落成，地盤面積約1,482方呎。

●新居屋連錄成交，中原歐陽振邦稱，長沙灣凱樂苑6月錄約8宗買賣，包括A座中層12室，實用面積約476方呎，未補價第二市場售628.8萬元，呎價約13,210元，一手業主帳賺304.8萬元。消息稱，東涌裕泰苑B座低層戶於第二市場賣298萬元，約4年帳面升值超過110萬元。

●西半山寶珊道1號2座高層A室，實用面積約1,943方呎，以約7,000萬元連一個車位登記易手，成交呎價約36,027元。個別銀主網上估價約7,628萬元，最新成交價低逾8%。單位原業主於2004年以約2,200萬元購入單位。

●沙田星凱‧堤岸錄首宗預租個案。中原馮子峰指，屋苑1座低層B室一房戶，實用面積約337方呎，叫租約1.58萬元，議價後以1.55萬元獲兩名男大學生承租，呎租約46元，並一口氣支付一年租金。