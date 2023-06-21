YOHO Town三房賣738萬年內低

二手樓價回落，元朗YOHO Town三房單位日前減價至738.88萬元沽，做價屬同類單位今年新低。

屯門卓爾居呎價險守一萬元。該行鍾宏遠指，屋苑2期5座極低層戶，實用面積約520方呎，開價650萬元，原業主有意換樓，劈價逾100萬元沽出，成交價543萬元，呎價約10,442元。

新界東細價屋苑錄連環減價個案。中原杜文俊稱，沙田中心廣寧大廈高層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，3月開價約550萬元，4月減至520萬元，5月再調低至480萬元，終以476萬元售，呎價約16,027元。