YOHO Town三房賣738萬年內低
二手樓價回落，元朗YOHO Town三房單位日前減價至738.88萬元沽，做價屬同類單位今年新低。
中原王勤學表示，上述單位為8座低層G室，實用面積約545方呎，叫價760萬元，減價21.12萬元獲承接，呎價約13,557元。
屯門卓爾居呎價險守一萬元。該行鍾宏遠指，屋苑2期5座極低層戶，實用面積約520方呎，開價650萬元，原業主有意換樓，劈價逾100萬元沽出，成交價543萬元，呎價約10,442元。
新界東細價屋苑錄連環減價個案。中原杜文俊稱，沙田中心廣寧大廈高層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，3月開價約550萬元，4月減至520萬元，5月再調低至480萬元，終以476萬元售，呎價約16,027元。
沙田第一城三房戶獲承接。美聯鄭志燿稱，屋苑18座高層E室，實用面積約504方呎，減價29萬元，以731萬元沽，呎價約14,504元。
清水灣半島劈127萬沽
將軍澳二手市場6月暫錄約86宗買賣。利嘉閣鄭啟聰指，清水灣半島6座高層C室兩房戶，實用面積約525方呎，最初開價約900萬元，累減127萬元，以773萬元成交，呎價約14,724元。
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