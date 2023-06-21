維港滙I樓王單位曝光

信和置業執行董事田兆源稱，維港滙I已陸續發信通知業主收樓，同系列II期及III期有望下月中開始交樓。3個期數項目由開售至今共沽出996伙，套現近160億元。若單計今年已賣出183伙，涉40.4億元，平均每伙成交價約2,200萬元。

發展商指，上述現樓單位處中層，屬海景樓王，客飯廳長約7.5米、闊約4米。該期數的同類樓王單位僅餘10伙待售，會透過招標善價而沽。項目管理費每方呎約5.5元。

上述單位包括低座A座3樓C單位，實用面積303方呎，一房間隔。單位層與層之間高度約3.5米，廚房採開放式設計，家電齊備。客廳及睡房之間設活動式間隔牆，方便住戶靈活運用各空間。浴室設於睡房內，並連接22方呎露台。另一個曝光的現樓單位為低座A座3樓B室，三房一套間隔，實用面積649方呎。

維港滙I第1座11樓A室，實用面積1,385方呎，屬「海景樓王」單位。 HENLEY PARK低座A座3樓C室，實用面積303方呎，採開放式廚房。