首5月大屋苑交投一成損手 屯廣傳貶27%

二手樓市氣氛有轉壞迹象，市場消息指，屯門市廣場一個高層單位市傳僅以402萬元轉售，單位不足5年貶值幅度約27%。另外，有報告指出，今年首5個月大型住宅屋苑的轉售帳蝕比例上升至超過一成。

屯門大型新盤銷售，拖累區內二手物業跌價，部分心急業主勁蝕離場。消息透露，上述單位為1座單位，實用面積約337方呎，曾叫價約440萬元放售，最新成交呎價約11,929元。原業主於2018年底購入單位，現時轉售帳面損失近150萬元。

另方面，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，該行選取2022年7月1日至2023年5月31日期間，117個中原城市大型屋苑領先指數成分屋苑的二手買賣合約登記作統計，報告發現，2023年首5個月大型住宅屋苑的轉售帳面蝕讓比例上升至約10.2%，較2022年下半年增加約2.1個百分點，而平均蝕讓幅度約8%，與去年下半年相若，維持約8%水平。當中，原業主於2018至2022年間購入轉手所佔的蝕讓比例佔約65.2%，較去年下半年急增約10.9個百分點。

得寶蝕讓比例45.8% 此外，今年首5個月部分成分屋苑的轉售帳面蝕讓比例高達四成以上。其中，牛頭角得寶花園蝕讓比例錄約45.8%，較2022年下半年大幅上升約26.8個百分點，蝕讓幅度約10%。而元朗蝶翠峰與大埔嵐山亦高佔約42.9%及約41.7%，兩屋苑蝕讓比例較去年下半年高逾20個百分點。

至於10大屋苑中，今年首5個月荔枝角美孚新邨的轉售帳面蝕讓比例約23.9%，較去年下半年增約16.1個百分點，升幅為該類項目中最顯著，平均蝕讓幅度約11%。