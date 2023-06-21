港島新盤478萬起
傲華推50伙 折實平均呎價2.3萬
市區單幢盤大混戰一觸即發，筲箕灣傲華昨日公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價約23,042元，較3年半前同區新盤平約3%，開放式戶入場費478.8萬元。
協成行發展旗下總經理方添輝表示，首批單位以優惠價推出，期望吸引市場注意力，稍後加推單位或會調整。該公司物業銷售主管張詩敏稱，首批單位提供的戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積220至456方呎。項目昨日已開放示範單位予公眾參觀，並開始收票，有機會下周展開首輪銷售。
售價方面，價單提供4種付款計劃，120天即供享有最高9%折扣優惠，折後首批單位有22伙開放式售價為「4字頭」。
其中，首批入場單位為5樓G室，實用面積221方呎，折實呎價約21,665元。而一房單位的折實售價，亦全數低於800萬元。
若買家選用建築期付款計劃則可享5%折扣，折後首批共有46個單位售價為1,000萬元以下，首置人士可申請最高九成按揭入市。價單亦提供備用一按付款計劃，貸款額最高為85%，按揭年期最長30年。
資料顯示，同區對上推售的新盤One Eighty，於2019年10月以折實平均呎價23,805元推出30伙。至於項目附近樓齡近5年的屋苑、形薈近期的二手平均成交呎價約20,367元，相比之下，傲華首批呎價高逾一成。
弦岸周六發售25單位
在上周率先開價的莊士中國(00298)鴨脷洲弦岸，昨亦上載銷售安排，落實周六首輪價單銷售25伙，包括3伙開放式戶及22伙一房戶，實用面積205至317方呎，折實價531.9萬至858.3萬元，折實呎價25,945至27,500元。該批單位認購登記將於周五下午2時截止。
明雋部署今開價
九龍區細價盤緊接部署推售，佳明集團控股(01271)的土瓜灣明雋，繼日前上載樓書後，部署最快今日緊接開價。該集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目自推出市場後，接獲不少區內客及分支家庭客查詢，故加快推盤步伐，公布價單後有機會隨即開放示範單位及收票，籌備下月初開售。
發展商昨日開放一對連裝修經改動及無改動的示範單位予傳媒預覽，均參照8樓C室為藍本搭建，實用面積260方呎，一房間隔。連裝修單位以摩登時尚現代風格設計，室內布置採用大地色系為主調。客飯廳連接開放式廚房，並配備雲石吧枱。設計師將分隔客廳及睡房的牆壁拆除，改以展示層架分隔，有助擴闊整體空間感。
瓏碧成交價968萬
此外，碧桂園(02007)的馬頭角瓏碧昨售出6樓D室兩房戶，實用面積414方呎，成交價968.4萬元，呎價約23,391元。據悉，該盤開售至今累沽61伙，套現約5億元。
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