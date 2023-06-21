EA股權傳獲洽購 中電股價漲7.8%

受相關消息刺激，中電股價昨日受追捧，收報61.8元，升7.85%，成交6.46億元。中電昨晚發通告，重申致力於參與澳洲的能源轉型，並正探索機遇，包括邀請有相同決心的長期合作夥伴共同投資能源轉型帶來的機會；現階段公司正繼續探索所有選項，但不能確定是否會促成交易，即使交易促成，亦不能確定交易最終能否完成。

摩通指出，過去10年中電大舉拓展海外市場，但換來的卻是回報偏低，管理層正逐步將焦點回到股本回報率（ROE）約15%的核心香港業務。該行予中電的投資評級由「中性」調升至「增持」，目標價由57元升至67.5元。

大摩調升目標價 睇70元 另一投行摩根士丹利認為，煤價自去年9月高位回落55%，預期中電澳洲業務下半年經營利潤大幅改善，明年更可錄40%增長，在香港業務穩定增長及澳洲業務反彈下，料中電今年盈利恢復至2020年水平，今年有望增加派息，故調升其評級至「增持」，目標價升3%至70元。