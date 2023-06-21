EA股權傳獲洽購 中電股價漲7.8%
近年多番表示冀為海外業務引入合作夥伴的中電控股(00002)，據報獲澳洲投資銀行麥格理集團接洽收購旗下澳洲附屬EnergyAustralia（EA）最多50%股權，雙方談判已近尾聲，惟中電同時也與其他有興趣方洽談。摩根大通發表的研究報告指出，中電繼去年出售印度業務10%股權，現時又有消息指可能出售澳洲業務部分股權，基於澳洲能源行業併購活動頻繁，相信成功出售的可能性偏高。
受相關消息刺激，中電股價昨日受追捧，收報61.8元，升7.85%，成交6.46億元。中電昨晚發通告，重申致力於參與澳洲的能源轉型，並正探索機遇，包括邀請有相同決心的長期合作夥伴共同投資能源轉型帶來的機會；現階段公司正繼續探索所有選項，但不能確定是否會促成交易，即使交易促成，亦不能確定交易最終能否完成。
摩通指出，過去10年中電大舉拓展海外市場，但換來的卻是回報偏低，管理層正逐步將焦點回到股本回報率（ROE）約15%的核心香港業務。該行予中電的投資評級由「中性」調升至「增持」，目標價由57元升至67.5元。
大摩調升目標價 睇70元
另一投行摩根士丹利認為，煤價自去年9月高位回落55%，預期中電澳洲業務下半年經營利潤大幅改善，明年更可錄40%增長，在香港業務穩定增長及澳洲業務反彈下，料中電今年盈利恢復至2020年水平，今年有望增加派息，故調升其評級至「增持」，目標價升3%至70元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：