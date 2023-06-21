股神加持 日5大商社又破頂

日本股市繼續成為市場焦點。在「股神」巴菲特加倉當地5大商社之下，5大商社股價繼續創歷史新高，昨日以三菱商事升幅最勁，收升3.72%。

外媒統計顯示，在目標價調升幅度最大的10家日本大企業中，有4家屬於日本商社。過去一個月調高目標價最勁的是三菱商社，升幅為18%；住友和丸紅亦平均調升12.3%。相比之下，日本的市值首50大公司的目標價僅調高5%。日圓匯價昨先跌後反彈，兌每美元曾低見142.25，之後在141水平上落，每百日圓兌5.527港元。

印股市值膺全球第4大 此外，統計顯示，同處亞洲的印度，其股市總市值自今年次季至上周五止已累升13%，達到3.4萬億美元，超過了法國及英國，成為僅次於美國、中國及日本的全球第4大市值股市。

美國通脹見頂回落之際，亞太區各國物價仍然高企，其中澳洲央行本月初為此加息0.25厘，昨日該央行公布的議息紀錄指出，加息是必要之舉，以確保高通脹不會在薪金和價格預期中變得根深柢固。

澳央行：有必要加息 澳洲央行議息紀錄又大篇幅闡述重新加息的理由，包括電價上升、房租高企、全國樓價反彈、服務業通脹頑固等。該央行指，加息讓人更有信心通脹可在合理時間內重返目標水平，並重申願意採取必要措施令通脹回到2至3%的目標範圍。另有迹象顯示，第二季消費者支出進一步放緩，部分家庭面對沉重財務壓力，而通脹風險已經轉趨上行，不過，隨着大宗商品及航運價格下跌，應可減輕通脹壓力。

澳洲國民銀行（NAB）昨日公布對央行今輪加息周期的預測，認為利率將達至4.6%的峰值，明年中前才放寬貨幣政策。該行預計今年澳洲國內生產總值（GDP）增長0.5%，並將2024年的預期下調至略低於1%。澳元兌美元昨回落0.74%，報68.01美仙，折合兌港元在5.31算。

另邊廂，南韓央行日前表示，鑑於全球油價上升、韓圜趨貶及核心物價上升壓力，南韓通脹可能在今年稍後時間回升。央行行長李昌鏞更直言，「現在討論減息還為時過早，因該國通脹距離重返2%的目標仍有一段路要走。」