英兩年期國債息升穿5厘 15年新高

英國今日會公布5月份通脹數據，而英倫銀行將於周四召開議息會議，市場正注視該行會否一如預期加息0.25厘。屬當地指標的兩年期定息按揭平均利率最新升穿6厘，見6.01厘，為接近2022年底所創的14年高位，恐加劇當地業主的財務壓力；另兩年期政府債券孳息率升穿5厘，昨日高見5.088厘，為2008年以來最高水平。

此外，以英國國家統計局（ONS）數據推算，今年有逾140萬戶家庭面對或將面對按揭續期，利率升勢頓令事情變得震撼。與美國不同，傳統英國按揭為期2至5年不等，屆滿後將滾動展期。

食品飲料生產成本7載首跌 另一方面，受惠大宗商品價格和能源成本下跌，英國食品及飲料製造商的生產成本開始向下。萊斯銀行發表行業追蹤調查發現，上月英國食品與飲料製造商的生產成本自2016年以來首次下降，顯示行業通脹壓力或見放緩迹象。至於售價會否隨成本降低而下調？該行則稱，因售價通常需要數周或數月在製造成本下降後才會出現，而製造商卻試圖彌補去年價格飆升時損失的部分利潤，倘若之後供應鏈又再中斷，投入成本可能會再次上升。

不過，當地老牌零售商馬莎百貨（Marks & Spence）最新加入減價行列搶市佔，宣布將70種主要產品價格下調3至25%，涉及三文魚片和玉米餅卷等，同時將150種產品的價格鎖定到秋季。

投資長期不足 窒礙經濟增長 同時，英國智庫公共政策研究所（IPPR）警告，英國多年投資不足正窒礙經濟增長，並損害該國建立綠色產業的雄心。IPPR經濟副總監George Dibb更稱，英國正經歷「投資恐懼症」，政府不願通過投資來抓住未來機會，令民眾無法擺脫增長厄運循環。據國際機構的世界競爭力最新年報，英國在64個國家及地區中，競爭力排名下跌6位至第29位，原因正是商界領袖對該國失去信心，而政府無能也是「失分」的部分原因。